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Европейские индексы - 02-05-22

Европейские индексы - 02-05-22

МОСКВА, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.13% и составил 13939.07 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.66% и составил 6425.61 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7544.55 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1081.52 пункта.


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