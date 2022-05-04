Австралия ввела санкции в отношении 75 российских политиков и 32 министров ДНР и ЛНР

Австралия приняла решение о дальнейших санкциях в отношении более 70 российских политиков и более 30 министров Донецкой народной республики и Луганской народной республики, как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Согласно им, санкции и запреты на поездки коснутся 75 депутатов Госдумы РФ, 20 министров Донецкой Народной Республики и 12 министров Луганской Народной Республики. Кроме того, в санкционный список попал российский тележурналист Владимир Соловьев.

"Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", - цитируют СМИ главу австралийского МИД Мэрис Пэйн.