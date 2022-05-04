Число детей в Японии сократилось до рекордно низкого уровня

Число детей в Японии сократилось до самого низкого уровня с 1950 года, когда начали вести такую статистику. По состоянию на 1 апреля в стране насчитывалось 14,65 млн девочек и мальчиков в возрасте до 14 лет - на 250 тыс. меньше, чем год назад, говорится в распространенном в среду докладе министерства по административным делам и коммуникациям. Он приурочен к отмечаемому 5 мая государственному празднику - Дню детей, передает Арменпресс.

На маленьких граждан страны в возрасте до 14 лет сейчас приходится всего 11,7% населения. Япония по этому показателю занимает самое низкое место среди 35 стран с населением свыше 40 млн человек.

Число детей в стране неуклонно сокращается с 1982 года. Рождаемость еще более понизилась в последние годы в связи с пандемией.

Население Японии, включая проживающих в стране на постоянной основе иностранцев, за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года сократилось на 644 тыс. человек до 125,5 млн. Этот процесс отмечен во всех возрастных категориях, кроме пожилых. Число мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет выросло за год почти на 190 тыс., до 36,2 млн. Это примерно 29% от общей численности населения Японии.