Омбудсмен о роли парламентариев в умиротворении поляризованных настроений общества

Защитник прав человека Кристине Григорян придает большое значение роли парламентариев в умиротворении настроений экстремизма и поляризации общества.

Как передает «Арменпресс», Кристине Григорян выразила подобную точку зрения при представлении годового доклада о деятельности Омбудсмена.

Григорян, прежде всего, отметила, что уже осуществляются конкретные практические шаги по интенсификации работы с компетентными комиссиями НС.

«Как Омбудсмен, избранный НС, я особо подчеркиваю роль парламентариев в вопросе поляризации общества, умиротворения настроений экстремизма и в продвижении социализации, публичных выступлений солидарности, посланий и действий. Важно, что Парламент имеет эту большую общественную аудиторию. В этом плане я считаю, что эти методы намного полезнее для института Защитника прав человека, и в результате этого у нас, в нашей стране меньше нарушений, и мы идем по пути их предотвращения», - сказала Омбудсмен.

По словам Кристине Григорян, самой важной целью является предотвращение нарушений с помощью различных нормативных актов, а также путем примеров поведения чиновников как общественных акторов.