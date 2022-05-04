В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода в Африке

Россия выражает интерес к инвестициям в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, как передает Арменпресс, об этом заявил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва, слова которого приводит Reuters.

"Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект", — сказал он.

Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ "через множество африканских стран до самого края континента", где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Правительство надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари.

Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.