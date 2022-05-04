СМИ: в центре Багдада упала самодельная ракета

Самодельная ракета, нацеленная на "зеленую зону" Багдада, упала в центральной части города. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на источники в местных силовых структурах.

Ракета была запущена в сторону "зеленой зоны" и упала на жилой дом на улице Абу Нувас в центре Багдада, не достигнув цели. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как передает портал, сотрудники служб безопасности Багдада обнаружили возле полицейского участка на северо-востоке города пусковую установку, с которой была предпринята попытка обстрела "зеленой зоны". Кроме того, иракские силовики позже задержали человека, подозреваемого в причастности к запуску ракеты.

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.