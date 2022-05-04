Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности Грузии

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, находящийся с рабочим визитом в Грузии, встретился в Тбилиси с министром внутренних дел Грузии, секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате секретаря Совета безопасности Армении.

Стороны высоко оценили вековую двустороннюю дружбу и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления этих отношений, в частности, подчеркнув важность расширения сотрудничества между Советами безопасности двух стран.

Секретарь СБ Армен Григорян обрисовал ситуацию с безопасностью вокруг Армении и Нагорного Карабаха и позицию Армении по преодолению этих вызовов. Армен Григорян также представил своему собеседнику план реформ в сфере безопасности, грузинская сторона поделилась свпим опытом. Стороны обсудили ряд вопросов безопасности.

Министр внутренних дел Грузии, секретарь Совета национальной безопасности Вахтанг Гомелаури представил Армену Григоряну систему национальной безопасности Грузии и мандат Совета национальной безопасности.