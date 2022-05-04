Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности Грузии

Армен Григорян встретился с секретарем Совета безопасности Грузии

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, находящийся с рабочим визитом в Грузии, встретился в Тбилиси с министром внутренних дел Грузии, секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате секретаря Совета безопасности Армении.

Стороны высоко оценили вековую двустороннюю дружбу и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления этих отношений, в частности, подчеркнув важность расширения  сотрудничества между Советами безопасности двух стран.

Секретарь СБ Армен Григорян обрисовал ситуацию с безопасностью вокруг Армении и Нагорного Карабаха и позицию Армении по преодолению этих вызовов. Армен Григорян также представил своему собеседнику план реформ в сфере безопасности, грузинская сторона поделилась свпим  опытом. Стороны обсудили ряд вопросов безопасности.

Министр внутренних дел Грузии, секретарь Совета национальной безопасности Вахтанг Гомелаури представил Армену Григоряну систему национальной безопасности Грузии и мандат Совета национальной безопасности.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]