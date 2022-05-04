Полиция также сообщила о намерении участников акции захватить здание Национального собрания

Полиция Армении распространила предупреждающее заявление, что некоторые участники митинга в Ереване во время заседания НС РА 4 мая намерены захватить здание НС.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«Уважаемые соотечественники, получены сведения, что некоторые участники митинга в Ереване намерены в ходе предстоящего сегодня заседания НС РА осуществить противозаконные действия, захватив здание НС, таким образом, нарушить общественный порядок и общественную безопасность.

Полиция Армении призывает воздерживаться от незаконных действий, в противном случае вся ответственность за произошедшее ляжет на организаторов митинга.

Призываем всех законопослушных граждан не поддаваться провокациям и воздерживаться от неправомерных действий, в противном случае они также будут привлечены к ответственности».

Ранее Служба национальной безопасности РА распространила заявление, что СНБ получила достоверные оперативные данные о том, что организаторы митинга в Ереване намерены в ходе проводимой сегодня очередной сессии НС РА спровоцировать противоправные действия и побудить участников митинга захватить здание НС и принудить к выполнению каких-либо действий, и таким образом дестабилизировать внутреннюю безопасность страны, подорвать общественный порядок и безопасность.