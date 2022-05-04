НАТО не будет следовать соглашению с РФ от 1997 г. при размещении войск на востоке Европы

Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы. Как передает Арменпресс, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, слова которого в среду приводит британская газета Financial Times.

"Акт НАТО - Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов, - сказал высокопоставленный военачальник. - На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий". Бауэр также утверждал, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, однако ему это не удалось.

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.