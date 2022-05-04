Араик Арутюнян с руководством партии «Объединенный гражданский альянс» обсудил вопросы будущего Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял руководящий состав партии «Объединенный гражданский альянс».

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся безопасности, социально-экономического военно-политического положения страны, региональных развитий и в этом контексте будущего Республики Арцах.

Глава государства подчеркнул, что в этот судьбоносный для Арцаха период он от всех политических сил ожидает сплоченности вокруг единой повестки и совместной работы, направленной на преодоление вызовов.

В ходе встречи Араик Арутюнян ответил на волнующие присутствующих вопросы, выслушал предложения молодых политиков относительно решения ряда проблем.

Ранее президент Республики Арцах принял членов парламентской фракции «Свободная Родина-ОГА».

Вопросы повестки касались внутренних и внешних вызовов, стоящих перед Республикой Арцах, работ, направленных на государственное строительство, а также совершенствования законодательного поля.

По ряду актуальных вопросов, поднятых при обсуждении, президент Арутюнян заверил законодателей, что правительство прилагает все усилия для их решения по приоритету.