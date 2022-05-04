Туризм в Грузии вырос почти в три раза

Количество визитов международных путешественников в Грузию в апреле 2022 года выросло на 184,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.

Грузия в апреле приняла 244,3 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 37,7%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным ведомства, из общего числа визитов, 182,4 тысячи были туристическими, что на 140,5% больше, чем в апреле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,3%.

В целом за первые четыре месяца с начала года Грузию посетили 820,8 тысячи международных путешественников, что на 272,3% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Показатели восстановлены на 36,2% по сравнению с периодом до пандемии.

Из общего числа визитов с начала года, 642,3 тысячи были туристическими, что на 233,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель 2019 года восстановлен на 52,2%.