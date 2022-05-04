ЕС изучает возможности предоставления военной помощи Молдавии

Евросоюз рассматривает возможности предоставления дополнительной военной помощи Молдавии и призывает избегать эскалации в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Кишиневе.

"Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что в рамках военной помощи Молдавии ЕС уже принял решения по "предоставлению логистических возможностей и возможностей в сфере кибербезопасности".

В свою очередь Санду заявила, что пока не считает обострение в Приднестровье неизбежным, однако добавила, что у правительства "есть планы действий" на этот случай,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

На прошлой неделе в Приднестровье произошла серия терактов. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что диверсии были организованы с территории Украины и ввел в республике максимальный уровень террористической угрозы.