Как только я сказал, что будет сделано разоблачение, сразу сбежали: Пашинян об уходе оппозиции из зала НС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта провалил Серж Саргсян.

Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в ответ на вопрос депутата Армена Рустамяна.

Последний пришел в Национальное Собрание, «чтобы от имени собравшихся на площади людей представить общественное требование отставки Никола Пашиняна». В ответ на вопрос Рустамяна, есть ли ответ на это требование или нет, Пашинян начал отвечать на выдвинутые против него обвинения.

Прежде всего, коснувшись переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, премьер-министр сказал: «Серж Саргсян провалил переговорный процесс, и это он признал в заявлении в Национальном Собрании от 17 апреля 2018 года, отметив, что переговорный процесс не внушает оптимизма, потому что требования Азербайджана нереалистичны, неприемлемы для нас. Серж Саргсян с этой трибуны объявил о будущей войне, заявив, что еще долгое время нам не следует надеяться на то, что Азербайджан не попытается решить карабахский вопрос военным путем».

Коснувшись замечания, что он признался, что мог бы остановить войну, Пашинян сказал: «27 сентября 2020 года с трибуны НС я сказал: уважаемые граждане Республики Армения, депутаты НС, я могу остановить войну прямо сейчас, но для этого есть условие: мы должны договориться что Нагорный Карабах должен быть единицей с похожим на статус НКАО статусом, то есть в составе Азербайджана. Если вернуться назад и соединить эту логику с логикой, выдвинутой Сержем Саргсяном, то мы получим следующее: фактически для предотвращения войны необходимо было принять нереальные и неприемлемые требования Азербайджана, то есть признать Нагорный Карабах частью Азербайджана».

Премьер-министр отметил, что несколько лет назад правительство Армении, в состав которого входили депутаты АРФД, приняв за основу переговоров Мадридские принципы, фактически признало Карабах частью Азербайджана. Затем Пашинян объявил, что сейчас раскроет что-то очень важное.

Реагируя на слова Пашиняна, Армен Рустамян попросил четко говорить о том, что он сделал в урегулировании арцахского вопроса, не касаясь деятельности предыдущих правительств Армении. Тем не менее, когда Пашинян начал отвечать на замечание, депутаты блока НС «Айастан» демонстративно покинули зал заседаний.

Отвечая на уход депутатов от оппозиции из зала, Пашинян сказал: «Обратите внимание, как только я сказал, что будет сделано разоблачение, они сбежали».

После этого заседание было прервано. Председатель НС Ален Симонян сообщил, что после восстановления порядка в зале работа продолжится.