Азиатские индексы - 04-05-22

ТОКИО, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26818.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1898.35 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3047.06 пункта, а HANG SENG снизился на 1.10% и составил 20869.52 пункта.