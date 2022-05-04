Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-05-22

ЕРЕВАН, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 мая, курс доллара США вырос на 3.84 драмa и составил 454.63 драм. Курс евро вырос на 5.08 драмa и составил 478.59 драм. Курс российского рубля вырос на 0.10 драмa и составил 6.61 драм. Курс британского фунта вырос на 5.66 драмa и составил 569.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 372.09 драмa и составила 27328.83 драм. Цена серебра сократилась на 9.01 драмa и составила 330.78 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.