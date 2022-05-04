Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 514,9 млн человек
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 514 918 830. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 240 928 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 81 506 075 и 994 744.
Индия - 43 088 429 и 523 920.
Бразилия - 30 482 429 и 663 930.
Франция - 28 948 497 и 147 299.
Германия - 25 033 970 и 135 942.
Великобритания - 22 249 661 и 175 959.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 803,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 054 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 083, Франции - 2 232, Германии - 1 616, Великобритании - 2 558.
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