Маск может испортить Twitter: Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter.

"Он может сделать хуже", - сказал Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам Гейтса, "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя.

"Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто", - добавил Гейтс.

Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.