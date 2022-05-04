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Байден заявил, что США открыты для рассмотрения идеи ужесточения санкций против России

Байден заявил, что США открыты для рассмотрения идеи ужесточения санкций против России

Американская администрация открыта для рассмотрения идеи введения дополнительных санкций в отношении России, и США будут консультироваться по этому вопросу с партнерами по Группе семи (G7) промышленно развитых держав. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о намерении ЕС применить шестой по счету пакет ограничительных мер против России.

"Что касается дополнительных санкций. Мы всегда открыты для дополнительных санкций", - подчеркнул американский лидер.

"Я вел консультации, буду говорить с [лидерами других стран - членов] G7 на этой неделе относительно того, что мы будем делать или не делать", - отметил Байден. Он не уточнил, когда именно планирует обсудить с коллегами в "Большой семерке" перспективы использования Западом дальнейших рестрикций против России.

Как передало ранее информационное агентство Bloomberg, Европейский союз намерен согласовать шестой пакет санкций в отношении России до конца текущей недели или в крайнем случае до 9 мая. Агентство ссылается на дипломатов ЕС, знакомых с ходом обсуждения инициативы.


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