Шольц считает, что страны Западных Балкан в перспективе имеют шансы стать членами ЕС

Государства Западных Балкан имеют в перспективе шансы стать членами Европейского союза. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером непризнанного Косова Альбином Курти.

"Западные Балканы относятся к Европе", - сказал Шольц, отметив, что "все страны" региона в будущем могут стать частью ЕС. "Хочу сделать вклад в то, чтобы страны региона, которые еще не являются членами Европейского союза, имели возможность очень скоро этого добиться", - добавил канцлер. По его словам, это является "реалистичной перспективой".

Шольц напомнил, что в течение дня проведет встречу с сербским президентом Александаром Вучичем. В этой связи он высказался за то, чтобы Белград и Приштина "урегулировали свой конфликт и таким образом внесли бы вклад в мир в Европе".