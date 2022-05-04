Состоялась встреча министра обороны Армении и премьер-министра Грузии

Министр обороны Армении Сурен Папикян 4 мая провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи министр обороны Армении представил итоги состоявшейся ранее встречи со своим грузинским коллегой и достигнутые договоренности о развитии двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Сурен Папикян также представил шаги, предпринятые Арменией для установления мира в регионе, и подчеркнул важную роль Грузии в этих процессах.

Министр обороны Армении поблагодарил премьер-министра Грузии за его усилия по репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, благодаря которым, в частности, 12 июня прошлого года в Армению были возвращены 15 армянских военнопленных.

4 мая делегация во главе с Суреном Папикяном посетила площадь Героев в Тбилиси, возложила цветы к памятнику.