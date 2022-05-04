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Растет число конгрессменов, поддерживающих законопроект Конгресса США о преподавании в школах темы Геноцида армян

Растет число конгрессменов, поддерживающих законопроект Конгресса США о преподавании в школах темы Геноцида армян

Число конгрессменов, поддерживающих двухпартийный законопроект Конгресса США о преподавании в школах темы Геноцида армян, достигло 60. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Цель законопроекта – выделить Библиотеке Конгресса в течение следующих пяти лет 10 миллионов долларов на реализацию образовательных программ по истории, урокам, обстоятельствам и событиям Геноцида армян.


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