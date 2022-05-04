Глава The Coca-Cola Company не исключил полного ухода компании с рынка России

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не исключает полного ухода с российского рынка. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный директор компании Джеймс Куинси заявил, выступая в среду на мероприятии, организованном газетой The Wall Street Journal.

По словам Куинси, которые приводит издание на своем сайте, если конфликт на Украине затянется, Coca-Cola может "в тот или иной момент полностью свернуть" бизнес в России. При этом генеральный директор компании усомнился в том, что уход компании с российского рынка может оказать серьезное давление на власти РФ. "Символизм важен, но он не может быть решающим фактором", - цитирует его газета.

В марте компания объявила о приостановке деловой активности на территории РФ на фоне ситуации вокруг Украины. Как позднее сообщила Государственная инспекция труда в Нижегородской области, завод Coca-Cola в этом городе продолжает работу. По информации инспекции, компания сообщила, что основной ее задачей является обеспечение функционирования бизнеса, сохранение рабочих мест и безопасность работников. Оптимизационные штатные мероприятия в связи со сложившейся ситуацией, приостановка производства, введение простоя и неполного рабочего времени не планируются.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек. "Coca-Cola HBC Россия" принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.