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Шольц заявил, что продолжит контакты с Путиным и Зеленским

Шольц заявил, что продолжит контакты с Путиным и Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит контакты как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Было важно иметь переговоры как с украинским президентом - я был в Киеве и провел с ним подробные дискуссии, - так и с российским президентом - я был в Москве до начала войны и тоже провел там переговоры. Разумеется, я буду их продолжать", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявил канцлер в среду в Берлине на совместной пресс-конференции с лидером Сербии Александаром Вучичем.

"Но ситуация такая, какая есть, и не нужно питать иллюзий относительно того, что происходит", - продолжил Шольц. Он призвал Россию установить перемирие и вывести войска с Украины. Канцлер вновь высказался за то, чтобы Москва и Киев достигли договоренностей, но отметил, что это не должен быть "навязанный мир".


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