Великобритания выделит $57 млн на оказание гуманитарной помощи Украине

Великобритания выделит £45 млн ($57 млн) на указание помощи наиболее уязвимым лицам, пострадавшим в результате конфликта на Украине. Как говорится в сообщении, распространенном МИД королевства, эти средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.

"Британская помощь поможет поддержать на Украине тех, кто наиболее уязвим, в особенности женщин и детей, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации", - заявила глава ведомства Лиз Трасс.

По £15 млн ($19 млн) будут переданы в гуманитарный фонд помощи ООН для Украины и в Детский фонд ООН. Еще £10 млн ($12,6 млн) получат помогающие беженцам гуманитарные организации в Молдавии, а £5 млн ($6,3 млн) - Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общий размер финансового пакета, выделенного Великобританией на оказание гуманитарной помощи Украине, а также обеспечение поддержки странам, принимающим больше всего украинских беженцев, составляет £220 млн ($278 млн).

В понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала специальной военной операции РФ больше 5,5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны.