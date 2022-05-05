Шант Саркисян и Айк Мартиросян отстают от лидера турнир «Форментра» на пол-очка

Армянские шахматисты продолжают выступления на международном испанском турнире. Как передает «Арменпресс», после 6-го тура проходящего в Испании международного турнира «Форментра» Айк Мартиросян и Шант Саркисян имеют по 4,5 очка и отстают от лидера на пол-очка.

Международный турнир «Форментра» состоит 10 туров. В турнире принимают участие 54 шахматиста.

Ранее, 20-24 апреля, на испанском острове Менорка прошел турнир «Menorca Open-2022». В турнире приняли участие молодые армянские гроссмейстеры Шант Саркисян и Айк Мартиросян, которые добились успеха, разделив 2-4 горизонтальные, заняв соответственно 3-е и 4-е места. Юные шахматисты значительно улучшили свои международные рейтинги.