Газоснабжение ряда кварталов и улиц города Гюмри временно будет прекращено

Для проведения аварийно-восстановительных работ 5 мая будет прекращено газоснабжение ряда кварталов и улиц города Гюмри. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило ЗАО «Газпром Армения».

«С 09:00 до 18:00 5 мая будет прекращено газоснабжение потребителей кварталов «Нор-Аван», «Строймаш», «Аэропорт», «Слободка», «Авзноц», «Мясной комбинат», «Арцах», «Казачий пост», «Северский», «Автовокзал», «Поселок железной дороги», улиц Ереваньян, Гарибджаняна, Карсское шоссе, Озаняна, Некрасова, Алавердяна, Меликяна, Комитаса, Крупской, Спандаряна, Мясникяна, Гукасяна, Л.Мадояна, С. Матнишяна, Мазманяна, Цулукидзе, площади Гарегина Нжде и села Арапи, 1, 2, 3, 4, 5 рядов Айгабаца, здания 2а Ахурянского шоссе и проспекта Победы», - говорится в сообщении.