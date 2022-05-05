NBC: число смертей от последствий COVID-19 в США превысило 1 млн

Более 1 млн человек в Соединенных Штатах умерли от последствий заболевания COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на свои собственные подсчеты.

Как отмечает телеканал, эта цифра сопоставима с населением Сан-Хосе (штат Калифорния), который замыкает десятку крупнейших городов страны.

Вместе с этим, по данным в по состоянию на 4 мая от последствий ковида Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают о смерти 993 341 человека с начала пандемии. По информации медицинского регулятора, в настоящее время в среднем в стране за сутки от последствий ковида умирают 325 человек.