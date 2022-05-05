Колумбийские власти передали главаря наркокартеля "Клан залива" Антонио Усугу по прозвищу Отониэль Управлению по борьбе с наркотиками США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN Espanol. Эту информацию подтверждает презид ент Колумбии Иван Дуке.

Согласно заявлению Минобороны Колумбии, Отониэль будет экстрадирован в США, где он разыскивается по обвинению в торговле наркотиками.

Усуга был задержан в Колумбии в октябре прошлого года. Из досье Генеральной прокуратуры Колумбии следует, что на момент ареста в отношении Усуги было выдано не менее 122 ордеров на арест по обвинению в торговле наркотиками, сговоре с целью совершения преступления, убийстве и отмывании денег. Колумбийская полиция и Дуке называли Отониэля одним из самых опасных наркоторговцев.

Усуга после ареста не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.