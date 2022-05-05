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Колумбия передала властям США главаря наркокартеля "Клан залива"

Колумбия передала властям США главаря наркокартеля "Клан залива"

Колумбийские власти передали главаря наркокартеля "Клан залива" Антонио Усугу по прозвищу Отониэль Управлению по борьбе с наркотиками США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN Espanol. Эту информацию подтверждает президент Колумбии Иван Дуке.

Согласно заявлению Минобороны Колумбии, Отониэль будет экстрадирован в США, где он разыскивается по обвинению в торговле наркотиками.

Усуга был задержан в Колумбии в октябре прошлого года. Из досье Генеральной прокуратуры Колумбии следует, что на момент ареста в отношении Усуги было выдано не менее 122 ордеров на арест по обвинению в торговле наркотиками, сговоре с целью совершения преступления, убийстве и отмывании денег. Колумбийская полиция и Дуке называли Отониэля одним из самых опасных наркоторговцев.

Усуга после ареста не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.


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