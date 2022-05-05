Дипломатическая школа МИД РА объявляет конкурс на участие в курсах «Международные отношения и дипломатия»

Дипломатическая школа Министерства иностранных дел Республики Армения (Дипломатическая школа Армении) объявляет конкурс на участие в курсах «Международные отношения и дипломатия» в 2022-23 гг.

Как передает «Арменпресс», в конкурсе могут участвовать граждане РА с высшим образованием, не достигшие 35 лет на момент подачи заявления, имеющие диплом квалификации, установленной «Перечнем специальностей и квалификаций высшего профессионального образования Республики Армения», утвержденным решением N 1191-N от 23 октября 2014 г., не страдают какими-либо заболеваниями, указанными в «Перечне болезней, препятствующих осуществлению полномочий в случае замещения должности общественной службы, а также выполнению педагогической или административной деятельности в учебных заведениях», утвержденным решением правительства РА N 98-н от 15 февраля 2019 года.

Языки обучения - армянский и английский. При выборе языка требуется отличное знание и второго иностранного языка, по выбору абитуриента. Знание языков будет проверяться как на письменном, так и на устном этапе экзамена. Второй иностранный язык, которым он владеет, абитуриент указывает заранее в заявке на участие во вступительном конкурсе.

Занятия ведут дипломаты МИД РА высокого ранга и приглашенные из ведущих зарубежных вузов высококлассные преподаватели.

Занятия начнутся в сентябре 2022 года, завершатся в июле 2023 года, обучение бесплатное.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться и скачать форму заявления из раздела «прием» на сайте дипломатической школы.

Заявители, зарегистрировавшие заявления в электронном виде, отправившие требуемые документы на электронную почту и другие подписанные с заявлением необходимые документы, подавшие в дипломатическую школу в 2022 году, 15 июня будут приглашены на первый этап письменного экзамена. Он состоит из теста с выбором ответов на вопросы по Конституции РА, армянской истории, мировой истории и географии, на общее развитии и логику, также включает перевод профессиональных текстов на языки преподавания. Кандидаты, успешно прошедшие первый этап письменного экзамена, будут приглашены на второй этап письменного экзамена (эссе на тему Международные отношения/внешняя политика). Кандидаты, успешно прошедшие второй этап, будут приглашены на собеседование.

От соискателей требуется знание основных событий, происходящих в мире в сфере международных отношений.

Учебный план состоит из теоретических и практических предметов. По преподаваемым предметам слушатели будут сдавать текущие экзамены, результаты которых вместе с итоговым экзаменом, посещаемостью и оценками практики станут частью итоговой оценки. Лучшие выпускники, в соответствии с требованиями законодательства РА, могут быть приняты на работу в МИД РА.

Занятия будут проходить в Дипломатической школе, во второй половине дня, в рабочие дни.

Для участия в вступительном конкурсе необходимо: со 2 мая по 8 июня включительно заполнить электронную заявку по адресу http://admission.diplomaticacademy.am/ и отправить требуемые данным объявлением документы на адрес [email protected], затем с 26 мая по 10 июня включительно подать, лично, подписанную заявку, резюме и краткое описание цели обучение и две фотографии.