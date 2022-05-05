Обсуждения продолжаются: секретарь Совета безопасности о Комиссии по делимитации границ

Продолжаются обсуждения вокруг двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, отвечая на вопрос, создана ли двусторонняя комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы, возможно ли ее встреча, так как на трехсторонней встрече в Брюсселе была достигнута договоренность, что комиссия должна быть к концу апреля.

«Обсуждения по этому поводу продолжаются. Конечно, мы надеялись, что к концу апреля нам удастся найти решения и двигаться вперед. Но могу сказать, что на данный момент интенсивные обсуждения все еще продолжаются, есть надежда, что эта встреча состоится в ближайшее время.

Обсуждения касаются подходов, связанных с рабочей группой, есть и другие вопросы, окончательные ответы на которые мы еще не нашли. Когда они будут найдены, будет публичное объявление, и состоится встреча», - сказал Григорян.

После трехсторонних переговоров между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министрами Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны объявили о создании до конца апреля 2022 года двусторонней комиссии по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы.