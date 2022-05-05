Великобритания и Япония согласуют действия по снижению энергозависимости от РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Японии Фумио Кисида на встрече в Лондоне обсудят Украину, давление на Россию и снижение зависимости от российских энергопоставок. Как передает Арменпресс, об этом сообщает канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр примет сегодня своего японского коллегу, чтобы углубить отношения Великобритании с нашим ближайшим азиатским партнером в области безопасности и быстро ускорить сотрудничество в области обороны, торговли и зеленой энергетики", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что Великобритания и Япония согласуют совместные действия, чтобы помочь ключевым экономикам снизить зависимость от российских поставок энергоносителей", - отметили на Даунинг-стрит.

Сообщается, что переговоры двух лидеров также будут посвящены событиям на Украине и обсуждению того, как "международные альянсы могут продолжать оказывать максимальное давление на режим президента (РФ Владимира - ИФ) Путина, поддерживая Украину и другие европейские страны".

Кроме того, лидеры Японии и Великобритании должны согласовать новое оборонное соглашение, "позволяющее японским и британским силам работать, тренироваться и действовать вместе, обеспечивая дальнейшую защиту глобального мира и безопасности", добавили в канцелярии.

"Великобритания станет первой европейской страной, заключившей такое соглашение с Японией", - уточнили там.