Есть восприятие начала переговоров по пакету «5 + 6 пунктов»: Секретарь Совета безопасности Армении

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что он не видел публичного отказа Азербайджана от предложений Армении, состоящих из 6 пунктов.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами после заседания правительства Григорян напомнил, что на предложение Азербайджана из 5 пунктов последовали предложения Армении из 6 пунктов.

«Пункты, предложенные Азербайджаном, не были неприемлемыми для Армении. Армения в своих 6 пунктах предложила, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован для достижения всеобъемлющего мира. На данный момент наш подход заключается в том, что эти два пакета, пункты 5+6, должны быть объединены и должны начаться переговоры по мирному соглашению, чтобы найти долгосрочное решение нагорно-карабахского конфликта», - сказал Григорян.

По словам секретаря Совета безопасности, Армения заявила о приоритетности решения вопросов безопасности, защиты и прав проживающих в Арцахе соотечественников, в соответствии с которыми должен сформироваться статус Нагорного Карабаха.

«Я не видел публичного отказа от этого пакета. В наших дискуссиях есть понимание, что эти два пакета нужно соединить и начать переговоры. Это понимание есть и у азербайджанской стороны, и у всех других международных партнеров. Начало переговоров по «5+6 пунктам» - это правомерный подход, мы видели такое понимание», - заключил Григорян.