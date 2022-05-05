Армения получит кредит в размере около 23 млн евро на строительство и обустройство детских садов и школ

Правительство одобрило предложение о заключении кредитного договора «Дополнительное финансирование программы улучшения образования» (22 млн 600 000 евро) между Международным банком развития и реконструкция и Республикой Армения. Как передает «Арменпресс», проект представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

Министр отметил, что кредитная программа «Улучшение образования» была запущена в 2015 году при поддержке Всемирного банка.

«В рамках программы построено 136 дошкольных учреждений, в которых обучаются 13 580 детей в возрасте от 4 до 6 лет, отремонтировано 13 средних школ, 107 средних школ оснащены 335 лабораториями естественных наук. 585 школ оснащены компьютерами. Организованы кабинеты в сельских школах, где ощущается нехватка учителей. Учителя-наставники в настоящее время преподают эти предметы в электронном виде в 53 таких школах. Более 4 000 преподавателей и административного персонала прошли обучение пользованию информационных средств в учебном процессе, пересмотрены предметные стандарты и программы 6 образовательных сфер», - сказал Думанян, добавив, что гранты предоставлены и 15 вузам для создания инновационных исследовательских центров.

Думанян отметил, что принимая во внимание окончательные результаты, правительство обратилось во Всемирный банк за дополнительным финансированием для обеспечения дальнейшего продолжения программы.

«Новая программа позволит создать доступные дошкольные образовательные услуги в 80 населенных пунктах, в которых будут заниматься около 3 000 детей в возрасте 4-6 лет, они будут отремонтированы и меблированы, 74 высшие школы будут оборудованы в соответствии со стандартами безопасности. В 200 общеобразовательных школах будет создано 200 естественнонаучных и инженерных лабораторий, будет осуществлено внедрение информационной системы управления образованием, дальнейшая цифровизация процессов, внедрение новых возможностей визуализации данных, продолжится создание инновационных исследовательских центров. По итогам программы планируется реализовать 5 новых грантовых программ. Общая сумма запланированной программы составит 28,25 млн евро, в том числе 22,6 млн евро за счет кредитов, а 5,65 млн евро - из государственного бюджета», - сказал Думанян.

По словам министра, один из вопросов, не затронутых на заседании, касается политики правительства по расширению дошкольных услуг. Правительство передает общине Спитак Лорийской области земельный участок для строительства в Лусахпюре модульного детского сада на 144 места.