Премьер Польши считает, что Украина получает только 25% необходимой ей гуманитарной помощи

Украина на данный момент нуждается в 12 тыс. тонн гуманитарной помощи в день, но получает только четвертую часть этого объема. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг на проходящей в польской столице донорской конференции, посвященной сбору помощи для Украины, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Украина нуждается в 12 тыс. тонн гуманитарной помощи ежедневно. Такую информацию мы получили от наших друзей на Украине. Сейчас поставляется только 3 тыс. тонн такой помощи. Это менее 25% текущих потребностей. Нам нужно больше средств на продукты, средства гигиены. Это все нужно сейчас. Надеюсь, что сегодняшняя конференция поможет нам собрать эти средства", - сказал он.

По его словам, "Польша передала Украине более 180 тыс. тонн гуманитарной помощи".

"Аналогичные шаги предпринимают другие страны, особенно Центральная Европа и скандинавские страны", - указал Моравецкий.

Донорская конференция организована Польшей и Швецией в партнерстве с председателями Европейского совета и Европейской комиссии, а также при участии ООН. Заявленная цель этого события - объявление международным сообществом новых обязательств, распределений средств и расходов на удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей, а также обсуждение того, как поддержать украинское общество и определение долгосрочных потребностей.

За весь период с 2014 по 2022 годы ЕС выделил Украине €17 млрд. Также Евросоюз выделил из бюджета сообщества €1,5 млрд на поставки вооружений на Украину, не считая прямых поставок от стран-членов. В ходе состоявшейся в Варшаве 9 апреля благотворительной акции под названием "Stand Up For Ukraine" собрали €9,1 млрд помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Эти средства предназначены не только для Украины, но и для стран ЕС, которые принимают 5 млн беженцев из этой страны.