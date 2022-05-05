Си Цзиньпин выступил с речью на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума – 2022

21 апреля в первой половине дня в г. Боао провинции Хайнань состоялась церемония открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума – 2022. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью на тему «Объединение усилий для преодоления вызовов во имя прекрасного будущего».

Си Цзиньпин отметил, что мир сегодня кардинально меняется. Масштабы происходящих перемен небывалы за последнее столетие и беспрецедентны за всю историю. Перед человечеством стоят серьезные вызовы. История нас учит, что чем труднее путь, тем важнее быть стойким и уверенным в себе. Никакие трудности не могут препятствовать движению истории. Перед лицом различных вызовов, вместо того как отшатнуться назад, нужно быть смелым и решительным.

Си Цзиньпин подчеркнул, что из мрака к свету – сила в единстве и сплоченности. За прошедшие два с лишним года международное сообщество приложило титанические усилия для борьбы с пандемией и содействия оживлению мировой экономики. Возникшие трудности и вызовы показывают, что человечество объединяется общей судьбой, страны мира должны идти в ногу с тенденциями времени, а именно миром, развитием, сотрудничеством и всеобщим выигрышем, двигаться в верном направлении формирования Сообщества единой судьбы человечества и совместными усилиями противодействовать вызовам ради светлого будущего.

– Важно совместными усилиями защищать жизнь и здоровье человечества. До победы над коронавирусом предстоит проделать долгий путь. Страны должны поддерживать друг друга, усиливать координацию противоэпидемических работ, совершенствовать глобальное управление здравоохранением, чтобы объединить силу всего международного сообщества в этой борьбе. Вакцина должна стать глобальным общественным благом, доступным в особенности для развивающихся стран. Китай доставил более 2,1 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международных организаций, на безвозмездной основе дополнительно поставит государствам Африки 600 млн доз вакцин, странам АСЕАН – 150 млн доз. Прилагаются активные усилия для сокращения разрыва между странами при распределении вакцин.

– Важно совместными усилиями способствовать экономическому восстановлению. Складывающаяся ситуация требует твердой приверженности к формированию открытой мировой экономики, активизации работы по координации макроэкономических политик, обеспечению устойчивости глобальных производственно-поставочных цепочек. Важно содействовать сбалансированному, скоординированному и инклюзивному глобальному развитию. Необходимо неизменно ставить народ в центр внимания, придавать развитию и благосостоянию народа приоритетное значение, концентрировать усилия на практическом сотрудничестве в области борьбы с бедностью, продовольственной безопасности, финансирования развития и индустриализации с прицелом на преодоление проблем, обусловленных неравномерностью и неполнотой развития, планомерно продвигать и воплощать на практике Инициативу по глобальному развитию.

– Важно совместными усилиями обеспечить мир и спокойствие в мире. Мышление времен холодной войны лишь подрывает систему глобального мира, гегемония и политика силы ничего хорошего не приносят для мира на планете, блоковая конфронтация лишь усугубляет и без того серьезные вызовы безопасности в 21 веке. В этой связи Китай выступает с Инициативой о глобальной безопасности. Необходимо придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, сообща обеспечить мир и безопасность в мире, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя, строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, отказаться от менталитета холодной войны и односторонних действий, не допустить блоковых либо конфронтационных мышлений, уделять должное внимание рациональным озабоченностям каждой страны по гарантиям безопасности, придерживаться принципа неделимости безопасности в интересах формирования сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности, не допустить попыток обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других, урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем через диалог и переговоры, приветствовать все усилия для мирного урегулирования кризиса без применения двойных стандартов, односторонних санкций и «длиннорукого закона», комплексно подходить к вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности, объединять усилия в противодействии региональным конфликтам и проблемам глобального масштаба, таким как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биологическая безопасность.

– Важно совместными усилиями противодействовать вызовам в сфере глобального управления. Все страны мира связаны общей судьбой, мы – в одной лодке. Если хочешь плыть к светлому будущему и в штиль и в шторм – быть вместе. Пытаться кого-либо вытеснить – это недопустимо и неприемлемо. Сегодняшний мир являет собой хорошо сконструированную и органично встроенную машину. Попытка снять с ней любую деталь чревата критическим сбоем и тяжелейшими последствиями – причем не только для самой машины, но и того, кто осмелится это сделать. Следует претворять в жизнь концепцию глобального управления на принципах совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования, развивать общечеловеческие ценности, выступать за межцивилизационный обмен. Необходимо придерживаться подлинной многосторонности, решительно стоять на страже международной системы под эгидой ООН и миропорядка, основанного на международном праве. Си Цзиньпин особо отметил роль крупных держав, которые должны подать пример другим, достойно себя вести во имя равноправия, сотрудничества, честности и верховенства закона.

Си Цзиньпин подчеркнул, что уже несколько десятилетий на азиатском континенте в целом сохраняется стабильность и поступательный экономический рост, что называется азиатским чудом. Успех Азии пойдет только на пользу миру. Важно и впредь стимулировать развитие и процветание Азии, показать ее стойкость, мудрость и силу, чтобы она послужила залогом мира на планете, драйвером роста и образцом сотрудничества.

Во-первых, решительно сохранить мир в Азии. Инициированные в Азии «Пять принципов мирного сосуществования» и «Дух Бандунга» и сегодня актуальны как никогда. Необходимо придерживаться принципов взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования, проводить политику добрососедства и дружбы, самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Во-вторых, активно продвигать сотрудничество в Азии. Вступление в силу Соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве и открытие железной дороги Китай-Лаос значительно повысило уровень «твердой» и «мягкой» взаимосвязанности в регионе. Все это – прекрасное подспорье для формирования более открытого рынка в Азии и поднятия взаимовыгодного сотрудничества на новый уровень.

В-третьих, вместе содействовать сплоченности в Азии. Важно закреплять асеаноцентричную структуру, защищать региональный порядок с учетом потребностей и интересов сторон. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, региональные или внерегиональные, должны способствовать развитию Азии, а не создать проблемы. Следует идти по пути мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества во имя сплоченной и прогрессивной азиатской семьи.

По словам Си Цзиньпина, экономика Китая демонстрирует огромные стрессоустойчивость, потенциал и возможности, которая сохраняет устойчивую динамику благополучного развития на долгосрочную перспективу. Китай как мощный драйвер для восстановления мировой экономики откроет более широкий доступ на свой рынок другим странам. Всесторонне внедряется новая концепция развития, ускоряется формирование новой архитектоники развития с акцентом на его высоком качестве. Несмотря ни на какие изменения в мировой ситуации решительный настрой нашей страны на продолжение реформ и открытости был и остается незыблемым. Китай будет неуклонно идти по пути мирного развития и поддерживать мир во всем мире, вносить свою лепту в дело глобального развития и миропорядка.

Си Цзиньпин заключил свое выступление народной мудростью: «Терпение и труд все перетрут». Он также выразил уверенность в том, что общие неустанные усилия сделают человечество непобедимым перед любыми вызовами по пути к самому светлому будущему.