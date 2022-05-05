Председатель НС принял защитника прав человека Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 5 мая принял защитника прав человека Кристине Григорян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер парламента, отметив деятельность аппарата ЗПЧ, подчеркнул, что в институциональном аспекте структура является одной из самых состоявшихся в стране. Председатель НС заметил, что внушающая доверие деятельность института омбудсмена является лучшим показателем в шкале демократии разных стран. А.Симонян добавил, что решение многочисленных проблем по соблюдению прав в государственных органах и ОМС находится в ведении ЗПЧ.

По словам омбудсмена, ЗПЧ прошел впечатляющий путь становления, и работа по его развитию и совершенствованию является необходимостью для РА, стоящей перед многочисленными вызовами.

Стороны обсудили системные задачи, связанные в общественном сознании с правами человека, применительно к происходящим в Армении процессам. Обоюдно подчеркнута важность сотрудничество НС - ЗПЧ, в том числе на уровне соответствующих комиссий.

Омбудсмен обратила внимание председателя НС на необходимость законодательных реформ по правам человека в некоторых сферах и доработки законодательных инициатив.

В завершение встречи подчеркнуто значение превентивной работы ЗПЧ с НС и другими государственными органами.