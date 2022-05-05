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Гарегин II с кратким патриаршим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты

Гарегин II с кратким патриаршим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II 5 мая с кратким патриаршим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина.


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