Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-05-22

ЕРЕВАН, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 мая, курс доллара США вырос на 9.86 драмa и составил 464.49 драм. Курс евро вырос на 13.72 драмa и составил 492.31 драм. Курс российского рубля вырос на 0.41 драмa и составил 7.02 драм. Курс британского фунта вырос на 13.64 драмa и составил 582.70 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 502.36 драмa и составила 27831.19 драм. Цена серебра выросла на 6.65 драмa и составила 337.43 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.