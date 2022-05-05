На КПП “Верхний Ларс” скопилось около 2000 грузовиков, в том числе со скоропортящимся грузом

Около 2000 грузовиков, 20% из которых армянские автомобили, в настоящее время стоят в пробке на разных участках дороги, на расстоянии до 100 км от КПП “Верхний Ларс”. Пробка, правда, постепенно уменьшается, вопрос обсуждался также с таможенной службой, и они обязались помочь в вопросе быстрого оформления грузов со скоропортящимися товарами. Об этом в беседе с Арменпресс заявил таможенной атташе Армении в “Верхнем Ларсе” Арам Тананян.

По словам Тананяна, еще месяц назад в очереди стояло 5-7 тысяч автомобилей, но сейчас наблюдается тенденция к снижению. Сейчас в Ларсе около 2000 грузовиков, только 20% из них армянские. Есть также турецкие, русские, киргизские и другие грузовики.

“В связи с автомобилями, которые стоят ближе к Ларсу и известно, какой груз они перевозят, мы обращаемся в таможенное управление, чтобы они помогли как можно скорее оформить документы”, - заверил Тананян.

Вопрос о скоропортящихся товарах поднимают все, есть такие товары в чужих фурах. Такая проблема не только с грузами из России в Грузию, но и из Грузии в Россию.

Что касается причины, то атташе отметил, что только в первом квартале этого года Ларс не работал 35 дней из-за непогоды. Если учесть, что каждый день оформляется 400-450 машин, получается, что не прошло около 12 000 машин. Но сейчас погода нормальная, по словам Тананяна, дорога не будет закрыта.

Он отметил, что для фур, груженных скоропортящимися товарами, нет никаких таможенных льгот. “Если они доезжают до таможенного пункта, то проходят очень быстро, проблема в том, чтобы они смогли доехать до таможенного пункта. Очереди стоят на пути к таможне, и дело не в таможне. Фуру погрузили, они едут проходить таможню, это регулирует ГИБДД. Конечно, таможня призывает их максимально честно соблюдать очередь, чтобы они их не обходили, но это неизбежно, без этого им не обойтись”, - сказал таможенный атташе.

По его словам, пропускная способность Ларса составляет около 200 грузовиков в сутки в двух направлениях, но в обоих направлениях выпускается более 900 грузовиков. Для легковых машин - 200, но проезжает около 1000 машин в обе стороны.

По словам Тананяна, проблема в сфере дорожного регулирования - ни у кого нет никаких льгот. Льготой пользуются только грузовики, перевозящие сельскохозяйственных животных и взрывоопасные грузы. Он отметил, что и сами водители не пропустят никого без очереди. “Дорожная полиция тоже следит за порядком. Когда очереди доходят до Ларса, когда они начинают оформление, то все делается очень быстро, примерно на 400–500 процентов быстрее, чем планировалось”, — заключил он.