Если внутриполитические потрясения продолжатся, навязываемые решения будут более болезненными: статья Тер-Петросяна

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян опубликовал на сайте ilur.am статью, в которой коснулся последних внутриполитических событий. Арменпресс представляет перевод статьи Тер-Петросяна:

«Часть 1

Нет необходимости доказывать, что политика отказа от компромиссов и сохранения статус-кво привела к национальной катастрофе, и после катастрофы это признают даже некоторые из бывших сторонников этой политики.

Однако, вместе с тем, чтобы оправдать себя, многие пытаются доказать, что то же самое произошло бы, если бы они избрали путь компромисса. Это не что иное, как жалкая попытка самооправдания, абсолютно бездоказательная, ибо история не любит сослагательного наклонения.

История фиксирует то, что уже сделано. Поэтому, сколько бы ни пытались оправдать свои антинациональные действия противники компромиссного решения карабахского конфликта (государственные деятели, партийные деятели, представители интеллигенции), рано или поздно они предстанут перед судом истории, которого еще никто не избежал. Именно осознание такой судьбы до сих пор принуждает их всячески оправдывать свое катастрофогенное поведение, которое, к сожалению, усугубляет нынешний кризис в Армении и Карабахе.

Часть 2

Речь идет о текущей внутренней политической конфронтации, которая, на мой взгляд, не укрепляет, а ослабляет позицию Армении в предстоящих трудных переговорах. Поэтому непонятно, какова главная цель сегодняшней оппозиции. С легкой руки Сержа Саргсяна Никол Пашинян получил ярлык «капитулянта», который, может, и точный, но наполовину. На самом деле капитулировал не Пашинян, а Армения. Пашинян всего лишь подписал заявление о капитуляции Армении.

Поэтому, кто бы ни был на месте Пашиняна - Роберт Кочарян, Серж Саргсян или, скажем, Ишхан Сагателян, они послушно приняли бы решение, которое будет навязано Армении. Соответственно, проблема не зависит от личности лидера Армении. Если эта простая истина не будет понята, а внутриполитические потрясения нашей страны продолжатся, то навязываемые нам решения будут гораздо более болезненными, вне зависимости от того, Пашинян или кто-то другой подпишет итоговый документ.

Возникает вопрос: осознают ли это нынешние лидеры оппозиции? Если они этого не осознают, значит, они ничего не понимают в политике. А если они осознают, но продолжают внутриполитические потрясения, то, значит, преследуют совсем другие цели, не имеющие абсолютно никакого отношения к национальным интересам.

Жесткие действия действующей власти в отношении организованных оппозицией демонстраций, шествий и митингов тоже не имеют ничего общего с национальными интересами.

Будучи безнадежно оптимистичным, я все же ожидаю, что конфликтующие стороны, наконец, осознают опасность своих позиций, приложат усилия для достижения какого-то согласия, чтобы не усложнять еще больше ситуацию и избежать новых опасностей.

Если наша интеллигенция действительно хочет заниматься патриотической деятельностью, пусть они заставят Никола Пашиняна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна сесть за один стол и найти выход из внутриполитического кризиса. Кстати, такое обращение я делал перед нынешним кризисом, 15 января текущего года».