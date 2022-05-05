Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов

Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов, таким образом увеличив ее до 2 миллиардов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в четверг президент республики Эммануэль Макрон.

"В целом в 2022 году Франция зарезервировала для Украины сумму в размере 1,7 миллиарда долларов... Спустя более двух месяцев российской агрессии гуманитарные нужды украинского населения и экономическая ситуация в стране говорят о необходимости новых усилий международного сообщества. Сегодня я хочу объявить, что Франция намерена увеличить глобальную помощь Украине до 2 миллиардов долларов, что отвечало бы нуждам, о которых сообщил Владимир Зеленский", - сказал Макрон на видеозаписи, которая транслировалась в ходе конференции доноров Украины в Варшаве.

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сообщил, что с начала военной операции РФ Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро.