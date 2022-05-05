Минску нет нужды участвовать в операции на Украине: Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, все, что Минск мог и может предложить Москве, у нее есть.

"Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - подчеркнул президент Белоруссии.