Он обосновал вопрос признания и осуждения Геноцида армян

«Совесть народа всегда восставала против геноцида. Одна из самых мрачных страниц ХХ века - массовая депортация и резня армянского населения Османской империи в 1915-1916 годах…

…Если мы не могли сопротивляться, мы должны были бы избежать опасности, должны были принять соответствующие меры, но этого не произошло, мы неправильно думали и ошиблись. Требуется мудрость, чтобы осознать эти ошибки, изучить их без энтузиазма, чтобы сегодня или завтра мы не повторили тех же ошибок, чтобы нас не постигла та же участь. Не обязательно изучать все сразу и в нынешних условиях. Чтобы понять сегодняшнее, надо изучать прошлое, но учиться не по сказкам, рассказываемым теми, или другими, по случайным газетам или страницам, написанным с левым уклоном и неправдиво, которые когда-то разжигали семейные ссоры, партийные страсти, честолюбивые споры и т. д., а учиться на основе документов, раскапывать их глубину и подходить к материалу со всей необходимой глубиной. Лишь изучив прошлое, мы сможем ставить правильные вопросы и выходить к полезным выводам».

Джон Киракосян

Эрудированный историк, дальновидный дипломат Джон Киракосян одним из первых заговорил о Геноциде армян, о резне миллионов наших кровных родственников на нашей Родине. Он научно обосновал вопрос Геноцида армян и его международного признания и осуждения, включил его в повестку внешней политики Армении. И давайте вспомним, какими были времена, и тем не менее, его исследования будут посвящены новой и новейшей истории нашего народа, Армянскому вопросу, Геноциду армян.

Выпускник факультета международных отношений ЕГУ поступил в аспирантуру Института востоковедения Союзной академии в Москве по специальности «Новая история стран Востока». В 1994 г. в том же институте он защитил диссертацию о британской интервенции в Иране в 1918-1921 гг. Вернувшись на родину, и не пренебрегая своей научной подготовкой и деятельностью, он выполнял ряд партийных и государственных обязанностей, занимая должности Председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров, затем начальника Научно-просветительского управления, отдел учреждений ЦК КПА. В 1975-1985 годах, до конца своей недолгой жизни, он оставался министром иностранных дел АрмССР.

В 1965 году, когда началось мощное движение, посвященное 50-летию Геноцида армян, самого трагического события в истории нашего народа, вышла в свет монография Джона Киракосяна «Первая мировая война и западное армянство (1914-1916 гг.)». До нее был издан сборник документов и материалов Мкртыча Нерсисяна под названием «Геноцид армян в Османской империи». Узы советской идеологии несколько ослабли…

Монография Джона Киракосяна начинается с описания населения Западной Армении, его социально-экономического и национального тяжелого положения в период до Первой мировой войны. Союз младотурок и партия прогресса, свергнувшие кровавого султана Абдул-Хамида II в результате переворота в 1908 году, казалось, сделали прогрессивный шаг навстречу порабощенным народам. Но все было наоборот. Историк представляет пантюркистскую доктрину младотурецких военизированных формирований, считавших, что Армения и армяне препятствуют объединению турок. Идеолог, гиена по имени Назым, рычал, что их предки выходцы из Турана, и что на обширных пространствах к востоку от Каспийского моря тюркские племена проживают почти однородно, а они при этом остаются изолированными. Поэтому своей миссией они считают объединение тюркского племени, от Средиземного моря до Аральского. И основным препятствием на этом пути был армянский народ. Далее автор обращается к политическим событиям накануне Первой мировой войны. Обращаясь к резне в Адане в 1909 году, во времена младотурок, он подробно освещает турецкий антиармянский национализм и его различные проявления, освещает и 1912-1913 гг., вопрос поражения турок в Балканской войне и возобновления армянского вопроса.

В 1972 г. вышел сборник «Армения в документах международной дипломатии и советской внешней политики (1828-1923 гг.)», составленный Джоном Киракосяном и Рубеном Саакяном, вобравший все от Туркменчайского договора 1923 г. до Лозаннского договора.

За два-три года до своей кончины выдающийся историк-дипломат опубликовал первую и вторую книги «Младотурки перед судом истории (против турецкой фальсификации истории)». Они стали весомым вкладом в деле раскрытия великой армянской трагедии, раскрытия глаз слепого и глухого мира, в осознании истины и признания истинного лица преступников.

Акоп СРАПЯН