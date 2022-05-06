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Цены на цветные металлы - 05-05-22

Цены на цветные металлы - 05-05-22

ЛОНДОН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.17% и составила 2916.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.84% и составила 9489.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.16% и составила 2277.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.78% и составила 30114.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.55% и составила 40500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.44% и составила 3904.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42306.66 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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