Презентация перевода книги Ричарда Х. Талера, под редакцией президента Армении

На суд общественности была представлена новая книга Ричард Х. Талера «Неправильное поведение». Как сообщает «Арменпресс», книга издана издательством «Антарес». С английского перевела Нунэ Габриелян, редактор - президент РА Ваагн Хачатурян.

В своем выступлении президент РА Ваагн Хачатурян отметил, что армянский перевод этой книги имеет большое значение для него и других экономистов.

«Неправильное поведение» - это увлекательная история о пересмотре академических дисциплин, об экономике, об изменении нашего мировоззрения, того, как мы думаем о себе и мире. Эта книга для экономистов, для деловых людей, для их повседневной хозяйственной деятельности, где они найдут ответы на многие вопросы: почему в их бизнесе произошло то, а не другое? Автор книги экономист-практик, он не делал выводов, не высказывал никакого мнения, не поработав с цифрами, не сделав исследований. И его совет нам, экономистам, - собирать цифры, данные, и лишь потом делать общие выводы», - сказал президент. Ректор Национального политехнического университета Армении Гор Варданян отметил, что лауреат Нобелевской премии Ричард Х. Талер на протяжении всей своей деятельности изучал радикальную идею, что центральным игроком в экономике является человек, склонный к ошибкам, человек предсказуемый.

«Политехнический университет, будучи центром инженерного образования и знаний, в целом приветствует подобное предпринимательство и выражает готовность распространять знания посредством этого и в рамках наших возможностей. В этой книге, по сути, есть такие подходы, которые являются неформальными и родились в результате сочетания науки, философии и психологии», - сказал Варданян. По его словам, каждая профессия имеет свою философию и психологию, и многие молодые инженеры, ознакомившись с содержанием этой книги, станут ближе к своей профессиональной деятельности.

На презентации ведущие специалисты сферы говорили и обсуждали принципы и идеологию Талера. Книга была издана при содействии директора компании «Апавен», председателя Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсена Казаряна.