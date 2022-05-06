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Презентация перевода книги Ричарда Х. Талера, под редакцией президента Армении

Презентация перевода книги Ричарда Х. Талера, под редакцией президента Армении

На суд общественности была представлена новая книга Ричард Х. Талера «Неправильное поведение». Как сообщает «Арменпресс», книга издана издательством «Антарес». С английского перевела Нунэ Габриелян, редактор - президент РА Ваагн Хачатурян.

В своем выступлении президент РА Ваагн Хачатурян отметил, что армянский перевод этой книги имеет большое значение для него и других экономистов.

«Неправильное поведение» - это увлекательная история о пересмотре академических дисциплин, об экономике, об изменении нашего мировоззрения, того, как мы думаем о себе и мире. Эта книга для экономистов, для деловых людей, для их повседневной хозяйственной деятельности, где они найдут ответы на многие вопросы: почему в их бизнесе произошло то, а  не другое? Автор книги экономист-практик, он не делал выводов, не высказывал никакого мнения, не поработав с цифрами, не сделав исследований. И его совет нам, экономистам, - собирать цифры, данные, и лишь потом делать общие выводы», - сказал президент. Ректор Национального политехнического университета Армении Гор Варданян отметил, что лауреат Нобелевской премии Ричард Х. Талер на протяжении всей своей деятельности изучал радикальную идею, что центральным игроком в экономике является человек, склонный к ошибкам, человек предсказуемый.

«Политехнический университет, будучи центром инженерного образования и знаний, в целом приветствует подобное предпринимательство и выражает готовность распространять знания посредством этого и в рамках наших возможностей. В этой книге, по сути, есть такие подходы, которые являются неформальными и родились в результате сочетания науки, философии и психологии», - сказал Варданян. По его словам, каждая профессия имеет свою философию и психологию, и многие молодые инженеры, ознакомившись с содержанием этой книги, станут ближе к своей профессиональной деятельности.

На презентации ведущие специалисты сферы говорили и обсуждали принципы и идеологию Талера. Книга была издана при содействии директора компании «Апавен», председателя Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсена Казаряна.


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