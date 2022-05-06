Комитет государственных доходов по налоговым доходам и государственной пошлине в январе-апреле 2022 года обеспечил около 632 млрд драмов, перевыполнив доходы за тот же период прошлого года примерно на 119 млрд драмов, или на 23,2%. Апрельский показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года примерно на 51,2 млрд драмо, или на 28,4%.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете государственных доходов, подчеркнув, что основной рост произошел за счет налогов на прибыль за пользование природными ресурсами, в частности по роялти, в связи с тем, что апрель является крайним сроком представления годовых отчислений по налогу на прибыль. В частности, в 2022 году есть увеличение налога на прибыль по сравнению с предыдущим годом. В апреле налог на прибыль составил около 32,9 млрд драмов (в апреле 2022 г. было собрано 98,4 млрд драмов), а по налогам за природопользование - 9,8 млрд драмов (в апреле 2022 г. было собрано 18,6 млрд драмов), в апреле 2022 г. - 17,2 млрд драмов.

Перерасход налога на прибыль в первую очередь обусловлен ростом валового дохода. Валовый доход, показанный в расчетах по налогу на прибыль по итогам 2020 года, составил около 11,6 трлн драмов, что превышает показатель 2020 года ( 8,3 трлн. драм) - на 39.8 %. Рост транзакций и документации в результате улучшения экономической деятельности и налогового администрирования сыграл большую роль в росте валового дохода. Об этом свидетельствует постоянное увеличение количества отражаемых в них кассовых чеков и других расчетных документов. В частности, количество сделок (расчетных документов) в 2021 г. составило около 558 млн штук. Зафиксированная ими сумма составляет 8,2 трлн драмов, что превышает показатель 2020 года на 102 млн драмов (22,4%), а сумма составляет 1,7 трлн драмов (26,8%).

По данным Комитета государственных доходов, изменение механизма расчета предоплаты с 2020 года также сыграло значительную роль в динамике роста налога на прибыль. Таким образом, если в 2019 г. сумма предоплат по налогу на прибыль составила около 103,6 млрд драмов, то в 2020-2021 гг. она составила 64,5 млрд драмов и 67,7 млрд драмов соответственно.

Рост налогооблагаемой суммы, отраженной в расчетах по налогу на прибыль, в основном зарегистрирован в секторах добычи металлов (рост - около 13,2 млрд драмов), оптовой торговли (рост - около 5,0 млрд драмов), содействия авиаперевозкам (рост - около 3,5 млрд драмов), розничная торговля (рост - около 3,2 млрд драмов).

Другая тенденция, увеличившаяся в апреле на 9,4 млрд драмов, в основном была связана с ростом мировых цен на металлические полезные ископаемые. В частности, база роялти выросла за счет международной инфляции меди и молибдена.