Байден во время поездки в Азию намерен обсудить меры против России и помощь Украине

Президент США Джо Байден во время поездки 20-24 мая в Южную Корею и Японию намерен обсудить с руководством этих стран поддержку Украины, антироссийские меры, а также вопросы, касающиеся КНДР. Как передает Арменпресс, об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как она отметила, Байден намерен встретиться с президентом Республики Корея и с премьер-министром Японии. "Лидеры обсудят возможности углубить наши жизненно важные отношения в сфере безопасности, укрепить экономические связи, они также обсудят изменение климата, новый коронавирус, другие общие вызовы в свете по-прежнему предпринимаемых Северной Кореей действий, дестабилизирующих ситуацию в регионе, включая испытательные запуски ряда межконтинентальных ракет", - сказала Псаки. "Они, конечно, также будут говорить о совместных усилиях с целью поддержать украинцев, призвать Россию к ответу", - добавила она, отметив, что Сеул и Токио поддержали принятые Вашингтоном меры против Москвы.

"Нет сомнений, что Северная Корея будет на повестке, когда он [Байден] будет в Южной Корее и Японии", - сообщила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, американский лидер намерен дать понять, что "США непоколебимо привержены безопасности" Республики Корея и Японии.

Псаки также был задан вопрос о том, нет ли у американской стороны опасений относительно поездки Байдена в свете утверждений разведки о якобы планируемых КНДР ядерных испытаний. "Я бы сказала, что мы, конечно, на постоянной основе проводим оценки с точки зрения безопасности, как мы всегда и делаем при поездках президента, но это не вызвало опасений в том, что касается его предстоящего в ближайшие несколько недель визита", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

Как заявила ранее Псаки, Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию.