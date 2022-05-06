Посол Антонов заявил, что США заморозили диалог с Россией по стратстабильности
Вашингтон в одностороннем порядке приостановил диалог с Москвой по стратегической стабильности, поставив под угрозу основы контроля над вооружениями, как передает Арменпресс, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке "заморозил" запущенный на женевском саммите (16 июня 2021 года - ИФ) двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями", - говорится в статье Антонова в издании Newsweek.
Как подчеркнул российский посол, Москва "будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы".
"Мы никогда не прекращали усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание катастрофического противостояния", - отметил Антонов.
По словам Антонова, обвинения России в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны.
"Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а наоборот предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса", - говорится в статье российского посла.
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