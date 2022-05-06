В Русском театре ставят «Вишневый сад» Чехова

Репертуар Русского драматического театра имени К. Станиславского пополнится спектаклем «Вишневый сад», поставленным по одноименному произведению А. П. Чехова, в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна. Премьеры пройдут 7 и 8 мая.

Как сообщает «Арменпресс», пьеса была написана писателем в последний год жизни. Его по праву можно считать прощальным посланием великого драматурга людям.

В спектакле заняты: заслуженная артистка РА Анна Баландина, Анна Манучарян, Яна Тургунян, Темине Хачатрян, Рипсиме Наапетян, заслуженный артист РА Арташес Шахвердян, Армен Маргарян, Александр Айрапетов, Лев Налбандян, Лолита Букиан, Вазген Ованнисян, Айарпи Зурначян, Мелсида Акопян, Вячеслав Шамирян, Эрвин Амирян, Артур Петросян и Антон Агаджанян.

Художник-постановщик спектакля - Кирилл Данилов (Москва), художник по костюмам - Янина Кремер (Москва), хореография - Нунэ Киракосян, музыкальное оформление - Карен Нерсисян.