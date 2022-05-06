Трамп предлагал нанести ракетные удары по Мексике для уничтожения нарколабораторий

Экс-президент США Дональд Трамп предлагал нанести ракетные удары по объектам в Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории в стране, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на бывшего министра обороны Марка Эспера.

В своих мемуарах, с предварительным экземпляром которых удалось ознакомиться изданию, Эспер пишет, что Трамп поднимал идею бомбардировки нарколабораторий по меньшей мере дважды летом 2020 года.

По его словам, экс-президент заявлял, что США должны "ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить лаборатории по производству наркотиков".

На возражения Эспера Трамп заявил: "Никто не узнает, что это были мы".

"Мы могли бы просто запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории", - цитирует издание слова экс-президента.

Отмечается, что бывший глава Пентагона сначала предположил, что это шутка, но, посмотрев на президента, изменил свое мнение.